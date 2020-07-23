2020-07-23T17:05:56+03:00
Общество

Вкладчикам «Чувашкредитпромбанк» начали возвращать деньги

Олег Николаев держит ситуацию с банком-банкротом на личном контроле
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Вкладчики банка- банкрота получат деньги уже скоро. Сформирован комитет кредиторов, который обязан будет обеспечить максимальный возврат активов «Чувашкредитпромбанк», чтобы все жители, юридические лица смогли впоследствии получить свои средства. Об этом рассказал врио Главы Чувашии Олег Николаев на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. По словам министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова Агентство по страхованию вкладов уже выплатило 2,7 млрд. рублей более чем 11 тысячам вкладчиков и 1197 малым предприятиям.

«На сегодняшний день в реестр включены 340 кредиторов с объемом 2,6 млрд. рублей. За счет тех средств, которые на сегодняшний день были саккумулированы в общей конкурсной массе уже произведена выплата 264 кредиторам в общей сумме 1,6 млрд. рублей, т.е. это плюсом к тому, что было выплачено в рамках страховой ответственности», — добавил он.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что банкротство АКБ «Чувашкредитпромбанк» стало одним из «резонансных явлений». Здесь «зависли» достаточно большие денежные средства как физических, так и юридических лиц, средства предприятий, и прежде всего жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы ускорить решение вопроса с выплатами, глава региона провел ряд встреч, в частности в конце марта в Москве он принял участие в совещании с руководством государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

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