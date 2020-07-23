Руководителя полетов Внуково и двух диспетчеров признали виновными в крушении самолета главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновным руководителя полетов московского аэропорта Внуково Романа Дунаева, а также двух авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, обвиняемых в причастности к крушению самолета главы энергетического концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году.
В приговоре, оглашенном судьей Екатериной Гришиной, говорится, что сотрудники Внуково признаны виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ о «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Срок наказания для подсудимых будет оглашен позднее.
Напомним, в октябре 2014 года в ночь в аэропорту Внуково направлявшийся в Париж небольшой частный самолет Falcon 50EX разбился при взлете после столкновения со снегоуборочной машиной. В результате погибли все, кто был на борту - два пилота, стюардесса и единственный пассажир, глава крупнейшей французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.
ИСТОЧНИК KP.RU