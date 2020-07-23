Первая молитва мусульман в храме Святой Софии продлится сутки

23 Июль 2020 2020-07-23T18:18:41+03:00

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Губернатор Стамбула Али Ерликая рассказал подробности первого намаза в храме Святой Софии, который состоится утром 24 июля и продлится сутки. По его словам, все время молитвы с утра 24 июля до утра 25 июля собор будет открыт.

Как передает греческое издание Еthnos.gr, уже вечером в четверг, 23 июля, вокруг Айя-Софии остановят автомобильное движение. Для молитвы мусульмане должны будут принести с собой маску, молитвенный коврик, а также «терпение и понимание».

Для того чтобы молящиеся мусульмане не видели христианских фресок, их скроют при помощи штор, которые будут опускаться в течение минуты. Изначально предполагалось использовать особый режим освещения, однако от этой идеи решили отказаться из-за опасений, что смена светового режима негативно повлияет на состояние фресок.

В Айя-Софию уже назначены первые три имама и пять муэдзинов.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции принял окончательное решение вернуть собору Святой Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка о превращении Айя-Софии в музей и запрете проводить какие-либо богослужения на ее территории.

Против решения турецких властей выступили в Греции, ЮНЕСКО, РПЦ, а также папа Римский заявил, что опечален новостями из Стамбула.

ИСТОЧНИК KP.RU