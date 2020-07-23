2020-07-23T18:04:58+03:00
Общество

С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС

Ракета-носитель отправит в космос транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКСС Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКСФото: Кадр видео
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В четверг, 23 июля, с космодрома Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая отправит в космос транспортный корабль «Прогресс МС-15» с грузом для Международной космической станции. Об этом сообщил «Роскосмос».

Ракета стартовала в 17:26 по московскому времени с 2,6 тонны грузов на борту, в том числе более 600 килограммов топлива для дозаправки и 420 килограммов воды. Кроме того, «Союз» доставит баллоны с кислородом и другие грузы, которые необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Старт «Прогресс-МС-15» с Байконура.

Через десять минут после старта, в 17:35 по московскому времени, грузовой корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС.

Полет грузового корабля к Международной космической станции пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту должна состояться в 20:47 по московскому времени.

В настоящее время на борту станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

«Русский Прогресс» стыкуется с МКС .

ИСТОЧНИК KP.RU

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