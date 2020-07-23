С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС
В четверг, 23 июля, с космодрома Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая отправит в космос транспортный корабль «Прогресс МС-15» с грузом для Международной космической станции. Об этом сообщил «Роскосмос».
Ракета стартовала в 17:26 по московскому времени с 2,6 тонны грузов на борту, в том числе более 600 килограммов топлива для дозаправки и 420 килограммов воды. Кроме того, «Союз» доставит баллоны с кислородом и другие грузы, которые необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.
Старт «Прогресс-МС-15» с Байконура.
Через десять минут после старта, в 17:35 по московскому времени, грузовой корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС.
Полет грузового корабля к Международной космической станции пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, стыковка к российскому сегменту должна состояться в 20:47 по московскому времени.
В настоящее время на борту станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.
«Русский Прогресс» стыкуется с МКС .
ИСТОЧНИК KP.RU