Кинокритик рассказал, что будут показывать в кинотеатрах после их открытия

23 Июль 2020 2020-07-23T17:49:42+03:00

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Накануне министр культуры Ольга Любимова заявила о том, что после открытия кинотеатров зрители смогут насладиться "светлыми и простыми" фильмами. А вот прокат тяжелых драм отложат до зимы 2021 года.

Правда, многие кинокритики утверждают, что это едва ли возможно.

- Легких и светлых комедийных картин у нас в последние годы снимается все меньше и реже. И дело тут вовсе не в том, что жизнь наша стала суровой, а скорее, наоборот. Комедийный жанр прочно обосновался на телевидении, и сборы картин этого жанра, к сожалению (за редким исключением типа «Холопа»), перестали себя как-то оправдывать в прокате, - объяснил кинокритик Александр Голубчиков в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в год выходит 2-3 действительно кассовые комедии. Но для того, чтобы заполнить репертуар их должно быть 52. То есть они должны выходить условно каждую неделю или через неделю. Сейчас такого потока явно нет.

Говоря о первых месяцах месяцах проката, Голубчиков отметил, что больших голливудских картин пока не предвидится. Крупные студии приостановили выпуск своих фильмов до возобновления глобального проката. Остаются только картины независимых прокатчиков.

- Там и драмы, и фантастика, и ужасы, и все-все-все. По-хорошему, конечно, Хоррор это лучшая отдушина для людей после пандемии, потому что нужно немножко себя встряхнуть и сказать: на самом деле у нас в жизни все хорошо, - добавил кинокритик.

По его мнению, ужасы и комедии - это именно то, что сейчас нужно людям.

ИСТОЧНИК KP.RU