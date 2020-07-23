2020-07-23T17:49:42+03:00
Досуг

Кинокритик рассказал, что будут показывать в кинотеатрах после их открытия

По словам эксперта, одни комедии не смогут заполнить весь репертуар
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кинокритик рассказал о репертуаре кинотеатров после их открытияКинокритик рассказал о репертуаре кинотеатров после их открытияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне министр культуры Ольга Любимова заявила о том, что после открытия кинотеатров зрители смогут насладиться "светлыми и простыми" фильмами. А вот прокат тяжелых драм отложат до зимы 2021 года.

Правда, многие кинокритики утверждают, что это едва ли возможно.

- Легких и светлых комедийных картин у нас в последние годы снимается все меньше и реже. И дело тут вовсе не в том, что жизнь наша стала суровой, а скорее, наоборот. Комедийный жанр прочно обосновался на телевидении, и сборы картин этого жанра, к сожалению (за редким исключением типа «Холопа»), перестали себя как-то оправдывать в прокате, - объяснил кинокритик Александр Голубчиков в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в год выходит 2-3 действительно кассовые комедии. Но для того, чтобы заполнить репертуар их должно быть 52. То есть они должны выходить условно каждую неделю или через неделю. Сейчас такого потока явно нет.

Говоря о первых месяцах месяцах проката, Голубчиков отметил, что больших голливудских картин пока не предвидится. Крупные студии приостановили выпуск своих фильмов до возобновления глобального проката. Остаются только картины независимых прокатчиков.

- Там и драмы, и фантастика, и ужасы, и все-все-все. По-хорошему, конечно, Хоррор это лучшая отдушина для людей после пандемии, потому что нужно немножко себя встряхнуть и сказать: на самом деле у нас в жизни все хорошо, - добавил кинокритик.

По его мнению, ужасы и комедии - это именно то, что сейчас нужно людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ сообщил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений
В Архангельской области появится федеральный Центр арктической медицины
В отношении братьев Ананьевых, присвоивших деньги «Промсвязьбанка», возбуждены новые уголовные дела
Даже не извинился: Макрон «зарядил» мячом в лицо ребенку
Первая молитва мусульман в храме Святой Софии продлится сутки
После скандала в самолете Тарасов набросился на журналистов
Зеленский и президент Швейцарии отправились с рабочим визитом в Донбасс
Кинокритик рассказал, что будут показывать в кинотеатрах после их открытия
Получить льготы на оплату коммуналки станет проще
С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС
От зарплаты до зарплаты: 72% россиян пожаловались на нехватку средств
Руководителя полетов Внуково и двух диспетчеров признали виновными в крушении самолета главы Total
Вкладчикам «Чувашкредитпромбанк» начали возвращать деньги
Избыточным весом страдают больше половины россиян
Николай Дроздов приоделся в Gucci, чтобы рассказать о пользе календулы
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за «потерянной сотенки» миллиардов
ЕС сообщил о риске провала переговоров с Лондоном по Brexit
Эксперт рассказал, что будет с ценами на заправках в случае восстановления импорта бензина
Мурашко рассказал о третьем этапе испытания вакцины от коронавируса
Матвиенко призвала изымать детей из неблагополучных семей только при угрозе их жизни
Собянин пообещал не вводить карантин по коронавирусу в сентябре
Собянин: Москва на 90 процентов вернулась к докоронавирусным показателям
В Полтаве захватчик с гранатой отпустил заложника
Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда
Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"
Минтранс рассказал, как вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты с процентами
В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса
В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»
Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки