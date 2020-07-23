2020-07-23T17:48:40+03:00
Экономика

Получить льготы на оплату коммуналки станет проще

В Минстрое и Госдуме занялись этим вопросом
Елена АКИМОВА
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Получить льготы на оплату коммуналки станет прощеПолучить льготы на оплату коммуналки станет прощеФото: Артем КИЛЬКИН
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Воспользоваться льготой на оплату услуг ЖКХ станет проще. Об этом рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева.

Специалист отметила, что сегодня многие предпочитают не связываться с получением данной льготы из-за слишком большого количества документов.

- Например, в Удмуртии требуется собрать 32 документа для оформления льготы. Собрать, принести в МФЦ или в соцзащиту. К тому же, субсидия предоставляется только гражданам, у которых нет долгов за ЖКХ, - рассказывает Разворотнева.

В период пандемии некоторые регионы разрешили предоставлять документы на льготы онлайн и продлили сроки оформления субсидии, но процедура получения пока остается сложной.

- На мой взгляд, процедура получения субсидии очень сложная. Нужно ее радикально упростить, чтобы не тратить время и деньги на сбор килограммов документов. Перевести в режим онлайн, - отмечает эксперт.

Сейчас Минстрой и депутаты Госдумы предлагают сделать порог выплаты субсидий единым по стране - не больше 15 процентов. Сейчас это 22 процента.

- Это суммы, которую затрачивают из семейного бюджета на оплату коммуналки. За этим ограничением возникает право на субсидию по ЖКХ, пояснила Российской газете Светлана Разворотнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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