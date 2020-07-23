Получить льготы на оплату коммуналки станет проще
Воспользоваться льготой на оплату услуг ЖКХ станет проще. Об этом рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева.
Специалист отметила, что сегодня многие предпочитают не связываться с получением данной льготы из-за слишком большого количества документов.
- Например, в Удмуртии требуется собрать 32 документа для оформления льготы. Собрать, принести в МФЦ или в соцзащиту. К тому же, субсидия предоставляется только гражданам, у которых нет долгов за ЖКХ, - рассказывает Разворотнева.
В период пандемии некоторые регионы разрешили предоставлять документы на льготы онлайн и продлили сроки оформления субсидии, но процедура получения пока остается сложной.
- На мой взгляд, процедура получения субсидии очень сложная. Нужно ее радикально упростить, чтобы не тратить время и деньги на сбор килограммов документов. Перевести в режим онлайн, - отмечает эксперт.
Сейчас Минстрой и депутаты Госдумы предлагают сделать порог выплаты субсидий единым по стране - не больше 15 процентов. Сейчас это 22 процента.
- Это суммы, которую затрачивают из семейного бюджета на оплату коммуналки. За этим ограничением возникает право на субсидию по ЖКХ, пояснила Российской газете Светлана Разворотнева.
ИСТОЧНИК KP.RU