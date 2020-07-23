Даже не извинился: Макрон «зарядил» мячом в лицо ребенку

23 Июль 2020 2020-07-23T18:14:35+03:00

Президент Франции принял участие в программе «Летние районы 2020», где сыграл с детьми в футбол [видео]

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Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг приехал замок Шамбор, чтобы принять участие в программе «Летние районы 2020». Цель программы - поддержать молодежь, у которой нет возможности отдохнуть летом на курорте.

Лидер Франции – большой любитель футбола – предложил молодым людям «погонять мяч» вместе с ним. Макрон вышел на поле и, передавая пас игроку своей команды, случайно «зарядил» мячом ему в лицо. Этот момент был снят зрителями на видео, которое попало в сети. Пользователи раскритиковали французского лидера.

«Даже не бросил взгляд и не извинился перед ребенком. Он еще раз показал, что у него нет сочувствия к людям», — гласит один из комментариев.

«Класс, мой президент», — поддержал с иронией другой.

«Должно быть, хорошо выпустить пар после европейского марафона», — пишет еще один комментатор, намекая на встречу Эммануэля Макрона с лидерами ЕС.

После случившегося игра не была остановлена, так как парень, получивший по лицу мячом, не пострадал. Президент Франции попытался забить гол, но вратарь отбил мяч. Макрон перешел в центр поля и продолжил игру, сообщает радиостанция Europe 1.

Макрон зарядил мячом в лицо подростку, с которым поиграл в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU