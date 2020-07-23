2020-07-23T18:14:35+03:00
В мире

Даже не извинился: Макрон «зарядил» мячом в лицо ребенку

Президент Франции принял участие в программе «Летние районы 2020», где сыграл с детьми в футбол [видео]
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Макрон - большой любитель футболаМакрон - большой любитель футболаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг приехал замок Шамбор, чтобы принять участие в программе «Летние районы 2020». Цель программы - поддержать молодежь, у которой нет возможности отдохнуть летом на курорте.

Лидер Франции – большой любитель футбола – предложил молодым людям «погонять мяч» вместе с ним. Макрон вышел на поле и, передавая пас игроку своей команды, случайно «зарядил» мячом ему в лицо. Этот момент был снят зрителями на видео, которое попало в сети. Пользователи раскритиковали французского лидера.

«Даже не бросил взгляд и не извинился перед ребенком. Он еще раз показал, что у него нет сочувствия к людям», — гласит один из комментариев.

«Класс, мой президент», — поддержал с иронией другой.

«Должно быть, хорошо выпустить пар после европейского марафона», — пишет еще один комментатор, намекая на встречу Эммануэля Макрона с лидерами ЕС.

После случившегося игра не была остановлена, так как парень, получивший по лицу мячом, не пострадал. Президент Франции попытался забить гол, но вратарь отбил мяч. Макрон перешел в центр поля и продолжил игру, сообщает радиостанция Europe 1.

Макрон зарядил мячом в лицо подростку, с которым поиграл в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ сообщил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений
В Архангельской области появится федеральный Центр арктической медицины
В отношении братьев Ананьевых, присвоивших деньги «Промсвязьбанка», возбуждены новые уголовные дела
Даже не извинился: Макрон «зарядил» мячом в лицо ребенку
Первая молитва мусульман в храме Святой Софии продлится сутки
После скандала в самолете Тарасов набросился на журналистов
Зеленский и президент Швейцарии отправились с рабочим визитом в Донбасс
Кинокритик рассказал, что будут показывать в кинотеатрах после их открытия
Получить льготы на оплату коммуналки станет проще
С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС
От зарплаты до зарплаты: 72% россиян пожаловались на нехватку средств
Руководителя полетов Внуково и двух диспетчеров признали виновными в крушении самолета главы Total
Вкладчикам «Чувашкредитпромбанк» начали возвращать деньги
Избыточным весом страдают больше половины россиян
Николай Дроздов приоделся в Gucci, чтобы рассказать о пользе календулы
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за «потерянной сотенки» миллиардов
ЕС сообщил о риске провала переговоров с Лондоном по Brexit
Эксперт рассказал, что будет с ценами на заправках в случае восстановления импорта бензина
Мурашко рассказал о третьем этапе испытания вакцины от коронавируса
Матвиенко призвала изымать детей из неблагополучных семей только при угрозе их жизни
Собянин пообещал не вводить карантин по коронавирусу в сентябре
Собянин: Москва на 90 процентов вернулась к докоронавирусным показателям
В Полтаве захватчик с гранатой отпустил заложника
Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда
Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"
Минтранс рассказал, как вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты с процентами
В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса
В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»
Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки