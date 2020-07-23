После скандала в самолете Тарасов набросился на журналистов

23 Июль 2020 2020-07-23T18:09:07+03:00

После скандала в самолете Дмитрий Тарасов набросился на журналистов Фото: Instagram.com

Футболист закатил истерику, когда его попытались записать на видео

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Футболист Дмитрий Тарасов стал героем новостей: экс-супруг Ольги Бузовой прославился вовсе не спортивными подвигами.

Футболист возвращался из Казани в Москву и устроил пьяный дебош. Когда пассажиры попытались записать его на видео, градус конфликта серьезно возрос.

На этом история не завершилась. Как только о происшествии стало известно в Сети, журналисты Пятого канала попытались дозвонится спортсмену, чтобы получить от него комментарии.

- А вы кто, чтобы задавать мне вопросы вообще? — резко ответил Тарасов.

Вступать в дальнейший диалог спортсмен не стал и отключил телефон.

Ранее известный футболист проиграл судебную тяжбу с первой женой. Дмитрий Тарасов пытался снизить размер алиментов на старшую дочь Ангелину, которую ему родила переводчик Оксана Тарасова

Конфликт пары начался с того женщина попросила экс-супруга увеличить выплаты алиментов. Спортсмен платил 200 тысяч, но согласно судебному решению, сумма каждый год индексировать. В итоге выплаты достигли 480 тысяч рублей в месяц, но Оксана Тарасова об этом не знала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792226" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Тарасов и Николай Поярков на борту самолета Казань - Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU