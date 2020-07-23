2020-07-23T18:53:21+03:00
Политика

Захарова назвала «русофобской атакой» обвинения в попытке украсть разработки вакцины от COVID-19

Представитель МИД РФ отметила, что попытки «играть на столь чувствительной теме» являются недостойными и кощунственными
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва отвергает обвинения о причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав подобные заявления «русофобской атакой»

«Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей — в первую очередь США, во вторую — Канады и Британии — относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса», - сказала представитель внешнеполитического ведомства

Захарова отметила, что попытки «играть на столь чувствительной теме» являются недостойными и кощунственными.

Напомним, ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил о якобы причастности России к хакерским атакам на британские фармкомпании и исследовательские центры, которые занимались разработкой вакцины от коронавирусной инфекции в Канаде, США и Британии.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, что у России нет нужды «красть» информации о разработках вакцины в Великобритании, поскольку британская компания AstraZeneca уже договорилась с российской «Р-Фарм» о производстве препарата и даже передала все наработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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