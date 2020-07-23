Космонавт показал на фото, как с МКС выглядит старт ракеты с Байконура

Космонавт показал на фото, как выглядит с МКС старт ракеты с Байконура Фото: Twitter.com

Вечером в четверг, 23 июля, с космодрома Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая отправит в космос транспортный корабль «Прогресс МС-15» с грузом для Международной космической станции. Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на МКС, снял запуск с борта станции

«Грузовой корабль #ПрогрессМС15 стартовал с Байконура, и я смог запечатлеть пуск (контакт подъема, отработка тангажа и отделение боковых блоков) с борта Международной космической станции», - написал космонавт на своей странице в Twitter и отметил, что на борту ждут стыковку уже менее чем через 3 часа после старта.

Вечером в четверг, 23 июля, с космодрома Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» Фото: Twitter.com

Как писал сайт kp.ru, на борту транспортного корабля «Прогресс МС-15» находится 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 килограммов топлива для дозаправки и 420 килограммов воды. Кроме того, на МКС доставят баллоны с кислородом и другие грузы, которые необходимые для дальнейшей эксплуатации станции.

Иван Вагнер смог запечатлеть пуск ракеты-носителя «Союз» Фото: Twitter.com

Ракета стартовала в 17:26 по московскому времени, менее чем через десять грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС. Стыковка к российскому сегменту станции должна состояться в 20:47 по московскому времени.