2020-07-23T19:18:04+03:00
Спорт

Чемпионат России по футболу 2020/2021 начнется 8-9 августа

Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля
Анастасия РЫШКОВА
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Первые матчи РПЛ 2020-2021 пройдут во вторые выходные августаПервые матчи РПЛ 2020-2021 пройдут во вторые выходные августаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Объявлены даты матчей первого тура сезона Российской премьер-лиги 2020/2021. Первые матчи состоятся 8 и 9 августа.

«Основной вариант даты проведения матча за Олимп-Суперкубок России 2020 — 7 августа на „ВЭБ Арене“. Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля», — говорится на сайте РПЛ.

Последний тур прошедшего сезона прошел 22 июля. Напомним, что его чемпионом стал «Зенит» из Санкт-Петербуга. Московский «Локомотив» занял второе место Российской премьер-лиги 2019-2020. Обладателем бронзовых медалей стала команда «Краснодар».

Матчи Российской премьер-лиги, были приостановлены весной из-за объявленной пандемии коронавируса. Их возобновили 19 июня.

Ранее в РПЛ поступило предложение расширить список клубов лиги до 18 участвующих команд. Такая идея поступила от «Оренбурга» и «Крыльев Советов», которые вылетели из лиги. Глава РПЛ вынес этот вопрос на голосование, но положительного решения по этому вопросу не приняли. Многие клубы проголосовали против, некоторые воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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