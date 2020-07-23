Мурашко рассказал, когда люди из группы риска получат вакцину от коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T19:15:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе. Первыми вакцину получат медики и люди из группы риска.

- Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям. Это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, - заявил Мурашко в ходе пресс-конференции. Его слова приводит Интерфакс.

Когда начнется массовая вакцинация населения, министр не уточнил.

Он также напомнил, что в скором времени начнется третий этап клинических испытаний российской вакцины. На этом этапе будут привиты по меньше мере 1600 добровольцев: 800 человек на каждую форму выпуска - жидкую и лиофилизированную (сухую).

Мурашко добавил, что вакцина, разработанная институтом имени Гамалеи, показала хороший результат в формировании иммунитета. Однако, насколько он будет стоек, только предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU