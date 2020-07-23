23 Июль 2020 2020-07-23T19:27:42+03:00

МИД РФ ответил на претензии Токио по оборонным мероприятиям на Курилах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Москва категорически не приемлет претензий Токио в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах, поскольку России имеет право на любую деятельность на своей суверенной территории. Такое официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад Минобороны Японии, в котором Южные Курилы назвали «незаконно оккупированными исконно японскими землями».

«Мы категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, именуемых в данной книге «незаконно оккупированными исконно японскими землями», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала оторванными от реальности положения документа, которые, по ее словам, «пронизаны недоверием, подозрительностью в отношении курса действий нашей страны».

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Кунашир, Хабомаи, Итуруп, Шикотан), ссылаясь на двусторонний

Напомним, ранее Япония обозначила претензии на южную часть российских Курил (Кунашир, Хабомаи, Итуруп, Шикотан) в ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами «Синяя книга по дипломатии» под формулировкой «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны».

ИСТОЧНИК KP.RU