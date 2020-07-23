Захарова назвала «пустым выхлопом» британский доклад о «российском вмешательстве»

23 Июль 2020 2020-07-23T19:48:07+03:00

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Доклад комитета британского парламента о якобы вмешательстве России во внутренние дела Великобритании является «пустым выхлопом», поскольку в документе не представлены никакие факты и доказательства. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

«Его суть - она никакая. Это доклад ни о чём. Это какой-то абсолютно пустой выхлоп, потому что он изобилует обвинениями, но при этом не предоставляет никаких фактов. Стиль хорошо известен: никаких доказательств, никаких конкретных фактов, ничего не приводится», - сказала представитель внешнеполитического ведомства, отметив, что в документе используются выражения «highly likely», или «почти точно».

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что «на основании широкомасштабного анализа» Лондон пришел к выводу, что Москва «почти точно» пыталась вмешаться в британские выборы прошлого года, а также в голосование по Brexit 2016 года. В МИД РФ подобные обвинения назвали туманными и противоречивыми

Во вторник, 21 июля, доклад опубликовали на сайте парламентского комитета по разведке и безопасности. В документе говорится о сильном влиянии России на внутренние дела. Кроме того, Лондон обвинил Москву в подрыве мирового правового порядка, при использовании преимущества участия в международных организациях

ИСТОЧНИК KP.RU