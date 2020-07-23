Трамп надеется избежать «дорогостоящей гонки вооружений» между КНР, РФ и США

23 Июль 2020 2020-07-23T20:24:50+03:00

Об этом американский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с Путиным

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В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется избежать «дорогостоящей гонки вооружений» между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

«Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих - между Китаем, Россией и Соединенными Штатами», - сообщил он.

По словам Дира, американский лидер также подтвердил, что надеется на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене.

Напомним, сейчас стоит проблема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва выразила готовность заключить соглашение и предложила продлить договор на пять лет. Американский лидер предложил включить в договор Китай. Однако многие сомневаются в необходимости расширять соглашение.

Кроме того, Вашингтон выдвигает условия о необходимости включить в переговоры новейшие российские вооружения. По словам, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это «означает стучаться в открытую дверь». Глава МИД РФ ранее заявил, что США принял решение не продлевать соглашение.

В то же время в НАТО заявили о заинтересованности в продлении СНВ-3 даже если к соглашению не присоединится Китай. В то же время Сенат США заявил о намерении ограничить возможности главы Белого дома «наносить ущерб» этому договору

ИСТОЧНИК KP.RU