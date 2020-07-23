2020-07-23T21:28:01+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ назвала ночные клубы основным местом распространения коронавируса

В организации призвали воздержаться от посещения дискотек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ назвала ночные клубы основным местом распространения коронавирусаВОЗ назвала ночные клубы основным местом распространения коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от посещения ночных клубов, которые в данный момент являются основным местом распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше не ходить. Мы никогда столько не говорили про ночные клубы, как за последние дни, но они становятся основным местом распространения коронавируса», - отметила она.

При этом, по ее словам, прямое решение закрыть все ночные клубы не поможет. Керкхове посоветовала использовать «подход, основанный на фактах».

«Где появляется вирус, есть ли возможности для передачи вируса, и если это происходит в какой-то определенной зоне, то тогда да, такие места должны быть на время закрыты», - отметила глава технической группы.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 22 июля, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 15 миллионов, а количество жертв инфекции приблизилось к 619 тысячам. Такие данные представил американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

ИСТОЧНИК KP.RU

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