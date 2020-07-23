Космический грузовик «Прогресс МС-15» установил рекорд по скорости полета к МКС

23 Июль 2020 2020-07-23T21:05:16+03:00

С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС: вид с МКС Фото: Twitter.com

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Космический грузовик «Прогресс МС-15» долетел до Международной космической станции по сверхбыстрой схеме и пристыковался к МКС.

Корабль установил рекорд по скорости полета к Международной космической станции. Полет прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, и его общая продолжительность составила 3 часа 19 минут. Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в апреле 2020 года, продолжительность его полета к МКС составила 3 часа 20 минут.

Напомним, в космос транспортный корабль с грузом для МКС отравил ракета-носитель «Союз-2.1а», который стартовал в 17:26 по московскому времени. Мене чем через десять минут после старта, в 17:35 по московскому времени, грузовой корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.

Корабль доставил на МКС 2,6 тонны груза, в том числе более 600 килограммов топлива для дозаправки и 420 килограммов воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, которые необходимые для дальнейшей эксплуатации станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792263" frameborder="0"></iframe> С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU