2020-07-23T21:57:44+03:00
Общество

Вышел первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Xbox предлагает изучить «один из крупнейших открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вышел первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2Вышел первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2Фото: Кадр видео
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В четверг, 23 июля, опубликован первый трейлер продолжения игровой серии S.T.A.L.K.E.R. Ролик размещен на YouTube-канале Xbox.

«Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями», - говорится в описании трелейра.

На полутораминутном ролике поклонники игры могут увидеть некоторые локации, включая открытые местности, подвалы и помещения. В трейлер также включены некоторые пейзажи, в том числе Припять и неизвестную лабораторию. В начале видео продемонстрирована открывающаяся дверь с логотипом студии GSC Game World, которая занимается разработкой S.T.A.L.K.E.R.

В новой игре останутся и старые механики, такие как проверка аномалий при помощи болтов. В тизере таже есть кадр, опубликованный в марте и посвященный годовщине выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

Как сообщалось ранее, игра должна выйти в 2021 году, но точную дату релиза держат в секрете. Однако известно, что игра выйдет на новом Xbox Series X и PC, и сразу станет доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Первая часть S.T.A.L.K.E.R появилась в 2007 году, затем разработчики создали сиквел «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» и приквел «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», которые вышли в свет 2008 и 2009 году. После этого разработчики популярной игры неоднократно заявляли о планах выпустить продолжение серии, но выход постоянно переносили.

S.T.A.L.K.E.R. 2 - Официальный трейлер игры.S.T.A.L.K.E.R. 2 - Официальный трейлер игры

ИСТОЧНИК KP.RU

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