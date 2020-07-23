Рогозин рассказал о «сверхбыстром» полете космонавтов на МКС этой осенью
Рогозин рассказал о «сверхбыстром» полете космонавтов на МКС этой осеньюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полет космонавтов на МКС этой осенью может впервые пройти по сверхбыстрой схеме. Об этом сообщил Рогозин.
Напомним, в четверг 23 июля, Космический грузовик «Прогресс МС-15» долетел до Международной космической станции по сверхбыстрой двухвитковой схеме и установил рекорд по скорости полета к МКС - общая продолжительность полета составила 3 часа 19 минут. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2020 года, когда грузовой корабль «Прогресс МС-14» долетел до МКС за 3 часа 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU