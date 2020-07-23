2020-07-23T22:33:01+03:00
Политика

Суд США отказался публиковать записи переводчика со встречи Трампа с Путиным в Гамбурге

Это финальное решение, на которое не может быть подана апелляция
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд США отказался публиковать записи переводчика со встречи Трампа с Путиным в ГамбургеСуд США отказался публиковать записи переводчика со встречи Трампа с Путиным в ГамбургеФото: REUTERS
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Окружной суд столичного округа Колумбия отказался публиковать записи переводчика американского президента Дональда Трампа со встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году.

В постановлении судьи Тревора Макфаддена говорится, что истцы не могут требовать от Госдепартамента США публикацию записи переводчика, поскольку они не являются ни текстом закона, ни федеральным документом. Более того истцы представляют две неправительственные организации – раскрытия записей требовали американские некоммерческие организации Democracy Forward и American Oversight.

«Это финальное решение, на которое не может быть подана апелляция», - говорится в постановлении Макфаддена.

В иске речь шла о записи, сделанной на встрече американского и российского лидеров в ходе саммита G20 в Гамбурге в 2017 году, на которой присутствовали два переводчика, глава МИД РФ Сергей Лавров и занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. Встреча продолжалась более двух часов вместо запланированных 30 минут.

Сообщалось, что Трамп и Путин обсудили урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, а также вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве. Истцы утверждали, что на основании записей можно сделать выводы, которые госдеп по каким-либо причинам может скрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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