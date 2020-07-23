2020-07-23T23:01:43+03:00
Общество

В РПЦ объяснили критику церкви со стороны молодежи

Владимир Легойда отметил предосудительное поведение самих священнослужителей и мирян
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Легойда.Владимир Легойда.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Большое количество шуток и критики со стороны молодежи в адрес Русской православной церкви может быть связано с тем, что священники и миряне сами зачастую дают на это повод. Такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Сегодня нередко и представители Церкви дают повод какой-то... Под "представителями" я имею в виду просто священников и мирян, они дают повод для таких комментариев», - рассказал он в эфире популярно-исторического канала «11 ЭКЮ» на YouTube.

Среди других причин критики Легойда назвал некую народную культуру. Так он предложил «посмотреть» на влияние «Сказки о попе и его работнике Балде». «Ну, она же была, и это не начало XXI века - это первая половина XIX века. И, соответственно, классик, наверное, не на пустом месте это написал», - заявил он.

Кроме того, Легойда обратил внимание на «присущее» молодежи «бунтарство», которое, по его словам, часто распространяется и на старшие поколения, а также на политику. Также он отметил модное веяние.

При этом Лейгода подчеркнул, что не боится подобных высказываний в адрес РПЦ, и считает, что церковь помогает человеку найти самое важное в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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