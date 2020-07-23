За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-24T00:04:55+03:00

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В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 375 человек. Об этом 23 июля сообщили специалисты оперативного штаба по борьбе с covid-19.

Всего в России с момента распространения вируса среди населения официальное число умерших составляет 12 892 человека. Тем временем, врачи в разных регионах страны вылечили от инфекции более 580 тысяч пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав отзывает разрешение на применение нескольких лекарств от коронавируса. Так, по словам главного пульмонолога ведомства Сергея Авдеева, министерство намерено удалить препарат гидроксихлорохин из списка рекомендованных при терапии COVID-19, поскольку лекарство против этой инфекции оказалось бесполезным.

ИСТОЧНИК KP.RU