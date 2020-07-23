За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T23:06:35+03:00

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В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 375 человек. Об этом 23 июля сообщили специалисты оперативного штаба по борьбе с covid-19.

Всего в России с момента распространения вируса среди населения официальное число умерших составляет 12 892 человека. Тем временем, врачи в разных регионах страны вылечили от инфекции более 580 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU