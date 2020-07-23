Путин приравнял защиту российских паспортов от подделок к гостайне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому теперь сведения о защите паспортов и иных документов, изготавливаемых по заказу МВД и Росгвардии, приравниваются к государственной тайне. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

- Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, … сведения о методах и способах защиты паспортов, иных изделий или полиграфической продукции, изготавливаемых по заказу МВД России, Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности, предназначенных только для представителей МВД России, ФСБ России, Росгвардии, - говорится в документе.

Также отмечается, что Указ главы государства вступает в силу со дня подписания, с 23 июля 2020 года.

Ранее, летом прошлого года Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении пакет правительственных законов об ужесточении наказания за подделку документов.

Так, например, за изготовление фальшивого паспорта человеку может грозить лишение свободы сроком до трех лет. Также предусмотрено наказание в виде ограничения свободы и принудительные работы на аналогичный по времени период.