2020-07-24T00:28:45+03:00
Общество

Путин приравнял защиту российских паспортов от подделок к гостайне

Соответствующий Указ президента вступает в силу со дня его подписания
Юлия КЕКОВА
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Путин приравнял защиту российских паспортов от подделок к гостайнеПутин приравнял защиту российских паспортов от подделок к гостайнеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российский президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому теперь сведения о защите паспортов и иных документов, изготавливаемых по заказу МВД РФ и Росгвардии, приравниваются к государственной тайне. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

- Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, … сведения о методах и способах защиты паспортов, иных изделий или полиграфической продукции, изготавливаемых по заказу МВД России, Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности, предназначенных только для представителей МВД России, ФСБ России, Росгвардии, - говорится в Указе.

Также отмечается, что документ за подписью главы государства вступает в свою законную силу со дня его подписания, то есть с 23 июля 2020 года.

Напомним, ранее, летом прошлого года Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении, специальный пакет законов по ужесточению наказания, предусмотренных за подделку документов.

Так, например, за изготовление фальшивого паспорта человеку может грозить лишение свободы до 3-х лет. Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы и принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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