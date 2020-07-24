Захарова заявила о готовности МИД РФ помочь Зеленскому с расшифровкой минских соглашений

24 Июль 2020 2020-07-24T00:13:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о готовности российской стороны помочь Зеленскому с расшифровкой минских соглашений.

Ранее президент Украины выступил за детальную расшифровку каждого пункта, чтобы лучше определить, какие из них удастся выполнить.

- МИД РФ готов помочь Владимиру Зеленскому расшифровать текст минских соглашений, - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". - Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность.

Также представитель российского ведомства отметила, что именно теперь стало понятно, "почему последние годы, уже при Зеленском, все это буксует". По мнению Захаровой, украинский лидер просто не понимал, что там написано.

ИСТОЧНИК KP.RU