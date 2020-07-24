2020-07-24T00:46:54+03:00
В мире

Великобритания обвинила Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия

Британская сторона выразила обеспокоенность таким поведением РФ
Юлия КЕКОВА
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Великобритания обвинила Россию в испытаниях, которые состоялись в июле 2020 года, космического противоспутникового оружия.

По мнению глава британской космической программы вице-маршала Харви Смит, такие действия российской стороны вызывают определенного рода беспокойства.

- Мы обеспокоены тем, как Россия провела испытание одного из своих спутников, запустив объект с оружейными характеристиками, - говорится в Twitter британского Минобороны.

Также отмечается, что действия подобного рода "угрожают мирному использованию космического пространства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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