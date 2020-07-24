2020-07-24T01:09:55+03:00
В мире

Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии пройдет пятничный намаз

Принять участие в молитве прибудут по меньшей мере 1 500 мусульман
Юлия КЕКОВА
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Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии пройдет пятничный намазВпервые за 86 лет в соборе Святой Софии пройдет пятничный намазФото: REUTERS
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В лет соборе Святой Софии, расположенной в Стамбуле, впервые за последние состоится пятничный намаз.

Сообщается, что участие в молитве примет и лично глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Всего в пятницу на мероприятие придут по меньшей мере 1 500 человек.

Музейный статус архитектурного комплекса совсем недавно был изменен, и теперь он вновь стал мечетью.

Напомним, до этого неподалеку от Айя-Софии собирались десятки человек, чтобы отпраздновать решение Госсовета страны об смене статуса собора. Отмечается, что многие считают такое событие "суверенным правом Турции".

Ранее сайт kp.ru писал, что власти обещали спрятать внутреннее убранство собора Святой Софии на время мусульманского поклонения, в том числе иконы и фрески, закрыть при помощи специальных занавесов.

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Турецкие власти рассказали, что молитвы в Айя-София будут проходить раз в неделю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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