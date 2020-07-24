Доктор Мясников рассказал, что нужно съесть от бессонницы

24 Июль 2020 2020-07-24T01:59:07+03:00

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Известный доктор Александр Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы.

По мнению врача, нет ничего лучше, чем съесть перед тем, как лечь в постель, что-нибудь вкусненькое. Хорошо, если это будет сладкое.

- Если вы не можете заснуть - съешьте конфетку. Любую, - написал Мясников в своем телеграме.

Специалист также отметил, что такой простой метод борьбы с долгим засыпанием часто помогает даже тем людям, кто не очень любит сладкое.

Ранее сайт kp.ru писал, что существует три типа бессонницы. При пресомнической бессоннице человек долго не может заснуть. Вторая - интрасомническая - характеризуется частыми ночными пробуждениями, после которых, как правило, засыпание наступает не скоро. И третья, бессонница постсомнического типа - она может повлечь за собой ранние подъемы, впоследствии привести к утрате бодрости и появления чувства разбитости, даже если продолжительность сна была нормальной.

ИСТОЧНИК KP.RU