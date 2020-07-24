2020-07-24T01:59:07+03:00
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что нужно съесть от бессонницы

Врач раскрыл простой способ быстро заснуть
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Доктор Мясников рассказал, что нужно съесть от бессонницыДоктор Мясников рассказал, что нужно съесть от бессонницыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Известный доктор Александр Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы.

По мнению врача, нет ничего лучше, чем съесть перед тем, как лечь в постель, что-нибудь вкусненькое. Хорошо, если это будет сладкое.

- Если вы не можете заснуть - съешьте конфетку. Любую, - написал Мясников в своем телеграме.

Специалист также отметил, что такой простой метод борьбы с долгим засыпанием часто помогает даже тем людям, кто не очень любит сладкое.

Ранее сайт kp.ru писал, что существует три типа бессонницы. При пресомнической бессоннице человек долго не может заснуть. Вторая - интрасомническая - характеризуется частыми ночными пробуждениями, после которых, как правило, засыпание наступает не скоро. И третья, бессонница постсомнического типа - она может повлечь за собой ранние подъемы, впоследствии привести к утрате бодрости и появления чувства разбитости, даже если продолжительность сна была нормальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Apple заподозрили в обмане пользователей
Мурашко рассказал о сроках вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Доктор Мясников рассказал, что нужно съесть от бессонницы
Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии пройдет пятничный намаз
"Круче аллеи славы": В честь российской оперной певицы назвали звезду
Великобритания обвинила Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия
Захарова заявила о готовности МИД РФ помочь Зеленскому с расшифровкой минских соглашений
Иран предупредил США об ответственности за инцидент с самолетом
Путин приравнял защиту российских паспортов от подделок к гостайне
Несколько человек пострадали из-за вынужденной посадки иранского самолета от приближения истребителя
За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
В РПЦ объяснили критику церкви со стороны молодежи
Суд США отказался публиковать записи переводчика со встречи Трампа с Путиным в Гамбурге
Рогозин рассказал о «сверхбыстром» полете космонавтов на МКС этой осенью
Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Вышел первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Космический грузовик «Прогресс МС-15» установил рекорд по скорости полета к МКС