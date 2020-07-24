Мурашко рассказал о сроках вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда в России начнется вакцинация от коронавируса.
По его словам, скорее всего, это начнется уже в августе текущего года. Первыми сыворотку получат медики и люди из группы риска.
- Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким конкретно категориям. В первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с инфицированными, - заявил Мурашко на пресс-конференции.
Однако, когда именно начнется массовая вакцинация населения от covid-19, министр не уточнил.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»