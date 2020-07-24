2020-07-24T02:17:59+03:00
В мире

Apple заподозрили в обмане пользователей

Генпрокуратура в США организовала проверку
Юлия КЕКОВА
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В американском штате Техас началось предварительное расследование в связи с возможным обманом потребителей со стороны компании Apple.

Согласно документу от 27 марта, генпрокурор Техаса Кен Пэкстон указал, что отдел защиты потребителей его офиса инициировал данное расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка. Отмечается, что в случае вскрытия злоупотреблений отдел планирует подать иск и начать тем самым судебный процесс, пишет издание Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.

К слову, какие именно злоупотребления пытаются найти специалисты американского ведомства, пока не уточняется, точно также, как и то, какие штаты, кроме Техаса еще могли заподозрить компанию Apple в обмане своих покупателей .

ИСТОЧНИК KP.RU

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