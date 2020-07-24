24 Июль 2020 2020-07-24T03:13:24+03:00

Помпео заявил о крахе системы отношений между США и Китаем Фото: REUTERS

Госсекретарь США считает, что подобное не должно продолжаться

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что США больше не должны проводить прежнюю политику по взаимодействию с Китаем.

По его мнению, система отношений, выстроенная между странами, на данный момент потерпела крах. Об этом американский представитель заявил во время выступления с речью по вопросу американо-китайских отношений, пишет ТАСС.

- Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее и не должны возвращаться к ней, - высказался госсекретарь США.

Также по его словам, американцы задаются вопросом о том, каковы результаты политики взаимодействия с Китаем на протяжении почти половины века.

- Доказали ли свою справедливость теории наших лидеров, ожидавших эволюции Китая в направлении свободы и демократии? Как ясно заявлял президент США Дональд Трамп, нам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и нашего образа жизни, - заявил госсекретарь США.

ИСТОЧНИК KP.RU