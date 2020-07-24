2020-07-24T03:06:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ назвали три страны, обеспечивающих половину заражений COVID-19

Юлия КЕКОВА
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В ВОЗ назвали три страны, обеспечивающих половину заражений COVID-19В ВОЗ назвали три страны, обеспечивающих половину заражений COVID-19Фото: REUTERS
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что почти половина случаев заражений коронавирусом нового типа приходится всего на три страны.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, еще две трети случаев инфицирования приходятся всего на десять стран. Такое мнение руководитель организации высказал на брифинге, пишет ТАСС.

- Хотя затронуты все страны, мы видим интенсивную передачу в относительно небольшой группе государств, - отметил Гебреисус.

Больше всего инфицированных находятся на территории США, Бразилии, Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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