В ВОЗ заявили, что две третьих всех случаев заражения COVID-19 приходятся на 10 стран

24 Июль 2020 2020-07-24T03:21:06+03:00

В ВОЗ назвали три страны, обеспечивающих половину заражений COVID-19 Фото: REUTERS

Оставшаяся часть случаев заражений коронавирусом приходится всего на три страны

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что почти половина случаев заражений коронавирусом нового типа приходится всего на три страны.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, еще две трети случаев инфицирования приходятся всего на десять стран. Такое мнение руководитель организации высказал на брифинге, пишет ТАСС.

- Хотя затронуты все страны, мы видим интенсивную передачу в относительно небольшой группе государств, - отметил Гебреисус.

Больше всего инфицированных находятся на территории США, Бразилии, Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU