2020-07-24T03:46:30+03:00
В мире

"Ни разу не занималась сексом и забеременела": старшеклассница рассказала, как стала мамой

Изабель узнала о своем положении только на пятой неделе беременности
Юлия КЕКОВА
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Старшеклассница из США Саманте Линн Изабель ни разу не занималась сексом и забеременела.

По ее словам, в 19 лет, когда она заканчивала школу, у нее внезапно прекратились месячные. Хотя у девушки и был молодой человек, версию с беременностью она сразу исключила, ведь секса между ними не было, а сама школьница была девственницей. Своей историей Изабель поделилась на TikTok, где на ролик обратил внимание Buzzfeed.

Согласившись на уговоры возлюбленного девушка сделала тест на беременность и пришла в ужас, узнав, что его результат оказался положительным. На всякий случай она проделала это еще несколько раз, но и тогда все они свидетельствовали о необычном положении Линн.

После посещения врача ей сообщили, что она на пятой неделе беременности. В итоге девушка решила оставить ребенка. Сейчас ее малышу уже пять лет, а совсем недавно она стала мамой во второй раз.

Сама Изабель считает, что могла забеременеть из-за того, что они с ее партнером трогали гениталии друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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