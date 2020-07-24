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Тайвань продлил безвизовый режим для россиян

Отмечается, что продление безвизовой программы не означает снятия противоэпидемических ограничений
Юлия КековаЮлияКекова
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Тайвань продлил безвизовый режим для россиян

Тайвань продлил безвизовый режим для россиян

Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Тайваня приняли решение о продлении безвизового режима для граждан ряда стран, включая Российскую Федерацию, еще на год. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства острова.

- С 1 августа 2020 года экспериментальная программа безвизового въезда для граждан Таиланда, Филиппин, Брунея и России будет продлена на год, до 31 июля 2021 года, - отмечается в заявлении.

При этом отдельное внимание уделяется тому, что продление безвизовой программы не означает снятия противоэпидемических ограничений, накладывающих временный запрет на въезд всех иностранных туристов на территорию Тайваня в условиях пандемии коронавируса.

Также сообщается, что решение о снятии действующих ограничительных мер будет принимать оперативный штаб по борьбе с распространением covid-19 согласно эпидемиологической ситуации в той или иной стране.