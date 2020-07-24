Disney отложила выходы фильмов "Мулан" и "Аватар 2"

24 Июль 2020 2020-07-24T05:31:16+03:00

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Корпорация The Walt Disney Company из-за пандемии коронавируса в мире отложила премьеру фильма "Мулан" и других картин.

Сообщается, что на данный момент специалисты компании "решают, как лучше всего показать фильм зрителям. Изначально планировалось, что кинокартина выйдет уже в августе этого года. Теперь же премьеру отложили на неопределенный срок, пишет The Hollywood Reporter.

Среди временно отмененных картин в "отложку" ушла и премьера фильма "Аватар 2". Компания передвинула сроки выхода фильма с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года.

К слову, продолжение киносаги "Звездные войны" тоже перенесли. Теперь новая часть выйдет не раньше декабря 2023 года.

Напомним, согласно последним данным, в США врачи выявили более четырех миллионов заболевших коронавирусом людей, число смертей в стране - более 144 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU