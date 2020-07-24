24 Июль 2020 2020-07-24T05:45:46+03:00

Правительство выделит регионам деньги на выплаты безработным и семьям с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В частности планируется направить средства для выплат тем, кто потерял работу из-за пандемии

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Российское Правительство на заседании в пятницу, 24 июля, планирует распределить ассигнования для выплат социальным работникам, безработным, а также семьям с детьми.

Сообщается, что будет рассмотрен вопрос о выделении средств на оплату отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений соцобслуживания, стационарных отделений, которым в этом году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Считается, что благодаря этому удастся обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам с коронавирусом, пишет ТАСС.

Также распоряжением кабмина планируется выделить российским регионам средства в обеспечение соцвыплат безработным гражданам. В частности это относится и к тем, кто потерял работу из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU