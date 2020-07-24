Правительство выделит регионам деньги на выплаты безработным и семьям с детьми
Российское Правительство на заседании в пятницу, 24 июля, планирует распределить ассигнования для выплат социальным работникам, безработным, а также семьям с детьми.
Сообщается, что будет рассмотрен вопрос о выделении средств на оплату отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений соцобслуживания, стационарных отделений, которым в этом году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Считается, что благодаря этому удастся обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам с коронавирусом, пишет ТАСС.
Также распоряжением кабмина планируется выделить российским регионам средства в обеспечение соцвыплат безработным гражданам. В частности это относится и к тем, кто потерял работу из-за пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU