24 Июль 2020 2020-07-24T06:07:00+03:00

Можно ли уже покупать арбузы и как правильно их выбирать, рассказала агроном Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Лето для россиян заканчивается вкусными арбузами, после сезона клубники и черешни. Однако с проблемой выбора большой полосатой ягоды на прилавках рынков каждый год сталкиваются практически все.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала, ка не ошибиться с выбором и стоит ли покупать арбуз прямо сейчас.

По словам специалиста, считается, что самые правильные арбузы созревают к середине августа. Однако в некоторых городах специальные бахчевые палатки можно встретить уже сейчас.

Многие опасаются, что есть такие арбузы нельзя, что они насквозь нитратные. Люди считают, что ягоды "обкалывают" химией, чтобы те, как можно быстрее росли, после чего были выставлены на продажу.

Тихонова же уверяет, что при массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно.

- Любят говорить, что "колят арбузы". Колоть нитратами невозможно, так арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, так это в кожуре ягоды, но ее и все равно никто не ест, - объяснила эксперт на радио Sputnik.

К слову, если сейчас и покупать арбузы, то в продаже можно встретить дагестанские и иранские ягоды. Различаются они только сладостью - чем больше воды было при выращивании, тем менее сладок плод.

ИСТОЧНИК KP.RU