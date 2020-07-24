24 Июль 2020 2020-07-24T06:48:59+03:00

Как не попасть под молнию при грозе, рассказали в МЧС Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты дали рекомендации, что можно и что нельзя делать во время непогоды

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Многие дети боятся грозы, а многие взрослые, к сожалению, не всегда знают, как правильно вести себя во время непогоды. Специалисты МЧС РФ рассказали, что нужно делать во время сильного дождя и как уберечься от удара молнии.

По данным ведомства, молния, как правило, опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат сильный грома.

- Если вы находитесь в сельской местности, то лучше всего закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не стоит растапливать печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из трубы, будут иметь низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния в некоторых случаях попадает в натянутые между столбами провода, - сказано в сообщении на сайте МЧС.

Также во время ударов молнии лучше всего выключить из электросети все электроприборы и не подходить к молниеотводу и водостокам крыш.

Если же гроза застала вас в лесу, то укрыться от непогоды можно на низкорослом участке, а вот прятаться под высокими деревьями специалисты запрещают.

ИСТОЧНИК KP.RU