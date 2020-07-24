Последние новости на утро 24 июля 2020: Американские истребители перехватили пассажирский самолет Ирана

24 Июль 2020 2020-07-24T08:34:41+03:00

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Последние новости на утро 24 июля 2020 года: Истребители перехватили пассажирский самолет Ирана. Из-за опасного сближения пилоты лайнера приняли решение совершить экстренную посадку в Тегеране. В результате инцидента несколько человек пострадали, об их состоянии пока ничего неизвестно. В США, тем временем, уже признали, что истребители были именно американские, а такие действия в воздушном пространстве Сирии они назвали "сопровождением". К слову, Иран уже предупредил Штаты об ответственности за произошедшее.

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Кадры из пассажирского самолёта иранской авиакомпании Mahan Air о время опасного манёвра истребителя F-15.Опасные маневры американского самолёта вынудили командира экипажа иранского самолёта выполнить экстренный маневр, что привело к травмам пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU