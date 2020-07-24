2020-07-24T08:34:41+03:00
В мире

Последние новости на утро 24 июля 2020: Американские истребители перехватили пассажирский самолет Ирана

Мы собрали последние новости на утро 24 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Иван ВИСЛОВ
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Последние новости на утро 24 июля 2020 года: Истребители перехватили пассажирский самолет Ирана. Из-за опасного сближения пилоты лайнера приняли решение совершить экстренную посадку в Тегеране. В результате инцидента несколько человек пострадали, об их состоянии пока ничего неизвестно. В США, тем временем, уже признали, что истребители были именно американские, а такие действия в воздушном пространстве Сирии они назвали "сопровождением". К слову, Иран уже предупредил Штаты об ответственности за произошедшее.

Российский президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому теперь сведения о защите паспортов и иных документов, изготавливаемых по заказу МВД РФ и Росгвардии, приравниваются к государственной тайне.

В МИД РФ заявили о готовности российской стороны помочь Зеленскому с расшифровкой минских соглашений. По мнению Марии Захаровой, теперь стало понятно, "почему последние годы все это буксует" - украинский лидер просто не понимал, что там написано.

Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии в Стамбуле пройдет пятничный намаз. Принять участие в молитве прибудут по меньшей мере 1 500 мусульман и сам глава Турции Реджеп Эрдоган.

Кадры из пассажирского самолёта иранской авиакомпании Mahan Air о время опасного манёвра истребителя F-15.Опасные маневры американского самолёта вынудили командира экипажа иранского самолёта выполнить экстренный маневр, что привело к травмам пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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