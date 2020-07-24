2020-07-24T07:29:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Американский лидер оценил ситуацию в России после разговора с Владимиром Путиным
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавирусаТрамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Американские президента Дональд Трамп оценил ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции на территории России после вчерашнего разговора с российским лидером Владимиром Путины. Во время пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой была доступна на официальном сайте президентской администрации, Трамп заявил, что российские коллеги переживают «трудные времена».

- Россия сейчас переживает трудные времена из-за коронавируса. Особенно тяжелая ситуация в Москве, - заявил президент США.

Он добавил, что также провел переговоры и с главами других стран, которые испытывают трудность в борьбе с пандемией. Как писал сайт kp.ru, Трамп провел переговоры с Путиным по телефону 23 июля, в четверг. Президенты позитивно оценили совместный процесс борьбы с эпидемией коронавируса и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

Надо отметить, что в настоящее время именно Штаты лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от инфекции: на сегодняшний день заразились более четырех миллионов американцев, умерли более 144 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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