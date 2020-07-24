Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

24 Июль 2020 2020-07-24T07:48:09+03:00

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Решение «Нафтогаз Украины», который подчиняется президенту государства Владимиру Зеленскому, повысить цены на энергетический ресурс на семь процентов стало неожиданным для всех жителей страны. Об этом заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик подчеркнула, что ни украинцы, ни она сама не ожидали такого исхода ситуации. По ее оценкам, рыночные цены на газ в стране снизились с начала текущего года до 56,3 за тысячу кубометров, а значит подобное решение Зеленского необоснованно.

- С начала эпидемии коронавируса, когда наблюдалось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ. Такие действия властей являются маразматичными, - объяснила Юлия Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Глава партии напомнила, что во время правления Петра Порошенко в Европе были созданы посреднические компании, поставляющие газ украинцам с наценкой.

- Обидно, что когда пришел новый президент, все ожидали, что он введет требование: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. Но в итоге остались такие же посредники в Европе, те же самые «фирмы-прокладки» — те, в которых остается часть откатов. Ресурс в страну продолжает поступать через эти «прокладки», а «Нафтогаз» увеличивает бесконечно цену на газ, а люди все это потребляют, - заявила политик.

Юлия Тимошенко добавила, что в настоящее время жители Украины живут на самую низкую зарплату по европейским меркам, когда как в стране самые высокие тарифы.

Как накануне писал сайт kp.ru, «Нафтогаз» сообщил об угрозах прекращения транзита российского газа через Украину. Украинская компания увидела опасность в возможной отмене законов о разделении в стране функций транспортировки.

ИСТОЧНИК KP.RU