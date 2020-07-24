2020-07-24T08:15:42+03:00
В мире

На Украине потребовали завести дело из-за опытов над людьми в биолабораториях США

Штаты обвинили в тестировании бактериологическое оружие на украинцах
Ксения АНУФРИЕВА
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На Украине потребовали завести дело из-за опытов над людьми в биолабораториях СШАНа Украине потребовали завести дело из-за опытов над людьми в биолабораториях СШАФото: Сергей ЧЕРНЫХ
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На Украине депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности государства, потребовав от правоохранителей возбудить дело против американские биолабораторий. Политики заявили, что Штаты незаконно тестировали бактериологическое оружие на жителях Украины. Об этом сообщил один из инициаторов обращения, депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.

На своей странице в Facebook член партии также рассказал о требовании от главы Службы безопасности завести дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, которые привели к человеческим жертвам вследствие заражения граждан Украины экзотическими болезнями.

По информации партии, бактериологические лаборатории Соединенных Штатов на украинской территории курировали экс-сенатор Ричард Лугар и бывший президент страны Барак Обама, а также высшие должностные лица Украины и чиновники министерства охраны здоровья. Ренат Кузьмин потребовал от СБУ и украинского лидера Владимира Зеленского разобраться в этих вопросах.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинская полиция уже начала расследование уголовного дела по поводу работы американских биолабораторий на территории государства, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. В мае этого года стало известно, что на украинской территории размещены несколько лабораторий Штатов, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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