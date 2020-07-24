2020-07-24T08:18:04+03:00
Общество

В «Трезвой России» предложили ввести новый налог на табак и алкоголь

Сбор могут направлять на развитие здравоохранения
Елена АКИМОВА
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В "Трезвой России" предложили взимать новый налог с продажи алкоголя и сигаретВ "Трезвой России" предложили взимать новый налог с продажи алкоголя и сигаретФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести новый налог с продажи алкоголя и табачных изделий. Дополнительный сбор общественник предлагает направить на развитие здравоохранения. Соответствующее письмо Хамзаев направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе говорится, что целесообразно взимать 30 процентов с прибыли от продажи данных изделий. Эту сумму бизнес должен заплатить после того, как рассчитается с действующими сборами.

По мнению Хамзаева, предприятия торговли и общепита получают крупный доход от реализации данных товаров, но при этом государство должно платить за реабилитацию пострадавших от алкоголя и курения.

По оценкам «Трезвой России», общие экономические потери, которые возникают из-за злоупотребления алкоголем и табаком, составляют до 5% ВВП.

- Просим рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%...Средства будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов, — цитирует письмо RT.

При этом нагрузка не должна быть переложена на потребителя. В конечную стоимость товаров не стоит закладывать процент отчислений. Максимальный допустимый рост в случае принятия инициативы, не более 10 процентов от действующей цены.

Ранее общественники выступили с инициативой запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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