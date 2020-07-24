2020-07-24T08:26:00+03:00
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Балашихе

Вооруженный преступник повредил банкомат
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в БалашихеМужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в БалашихеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ворвался в здание «Сбербанка» в подмосковной Балашихе с ножом. Об этом 24 июля, в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По информации полиции, вооруженный злоумышленник повредил один из банкоматов, но в результате происшествия никто не пострадал. Здание кредитной организации, куда ворвался мужчина с ножом находится в микрорайоне Гагарина.

- Задержанного уже доставили в отдел полиции. Пострадавших нет, мужчина только повредил банкомат, - сообщили правоохранители ТАСС.

Они отметили, что мужчина вел себя неадекватно и какое-то время отказывался входить из помещения.

Напомним, что в мае этого года было совершено нападение на отделение Альфа-банка в российской столице. Захвативший здание мужчина заявлял, что отделение кредитной организации заминировано. При этом часть сотрудников отделения и посетитель оказались в заложниках. В итоге в захваченное здание вошел отряд быстрого реагирования и мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кадыров заявил о введении всех возможных санкций против Помпео
"Это позволяет мне оставаться живой". Внук снял на видео, как 90-летняя бабушка посыпает свой завтрак горкой чеснока
В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми школьниками
Центробанк России отозвал лицензию у "Народного банка"
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Балашихе
В «Трезвой России» предложили ввести новый налог на табак и алкоголь
На Украине потребовали завести дело из-за опытов над людьми в биолабораториях США
В США предложили привлечь Россию к противостоянию с Китаем
Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса
В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства
Последние новости на утро 24 июля 2020: Американские истребители перехватили пассажирский самолет Ирана
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду
Как не попасть под молнию при грозе, рассказали в МЧС
Мужчина поджег 14-летнюю племянницу за отказ выходить замуж
Можно ли уже покупать арбузы и как правильно их выбирать, рассказала агроном
Правительство выделит регионам деньги на выплаты безработным и семьям с детьми
Disney отложила выходы фильмов "Мулан" и "Аватар 2"
Тайвань продлил безвизовый режим для россиян
В России предложили ввести новый пенсионный налоговый вычет