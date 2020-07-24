24 Июль 2020 2020-07-24T08:26:00+03:00

Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Балашихе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ворвался в здание «Сбербанка» в подмосковной Балашихе с ножом. Об этом 24 июля, в пятницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По информации полиции, вооруженный злоумышленник повредил один из банкоматов, но в результате происшествия никто не пострадал. Здание кредитной организации, куда ворвался мужчина с ножом находится в микрорайоне Гагарина.

- Задержанного уже доставили в отдел полиции. Пострадавших нет, мужчина только повредил банкомат, - сообщили правоохранители ТАСС.

Они отметили, что мужчина вел себя неадекватно и какое-то время отказывался входить из помещения.

Напомним, что в мае этого года было совершено нападение на отделение Альфа-банка в российской столице. Захвативший здание мужчина заявлял, что отделение кредитной организации заминировано. При этом часть сотрудников отделения и посетитель оказались в заложниках. В итоге в захваченное здание вошел отряд быстрого реагирования и мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU