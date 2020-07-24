2020-07-24T09:02:47+03:00
Экономика

Центробанк России отозвал лицензию у "Народного банка"

Лицензия прекратит свое действие 24 июля
Ксения АНУФРИЕВА
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Центробанк России отозвал лицензию у "Народного банка"Центробанк России отозвал лицензию у "Народного банка"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центральный банк России с 24 июля текущего года отозвал лицензию у московского "Народного банка", который являлся участником системы страхования вкладов и занимал 297-е место в российской банковской системе.

В сообщении регулятора уточняется, что «Народный банк» неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористических организаций. Кредитная организация также не обеспечивала корректность и достоверность сведений о плательщиках в расчетных документах.

Представители Центрального банка России отметили, что «Народный банк» также нарушал законы, которые регулируют банковскую деятельность, внутренние нормативно-правовые акты ЦБ, из-за чего регулятор в течение последнего года несколько раз применял к кредитной организации меры воздействия.

Сообщает также, что сегодня Банк России также отозвал лицензию у петербургского банка "Невастройинвест".

ИСТОЧНИК KP.RU

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